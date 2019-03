Gebouw in opbouw deels ingestort op luchthaven Zaventem: 3 lichtgewonden Robby Dierickx

22 maart 2019

10u24 32

Net op het moment dat er een grote herdenkingsplechtigheid plaatsvond rond de aanslagen van drie jaar geleden is op de luchthaven van Zaventem vrijdagochtend een deel van een gebouw in opbouw ingestort. Het gaat om het toekomstige gebouw van luchthavenuitbater The Brussels Airport Company. “De exacte omstandigheden van het ongeval zijn nog niet duidelijk, maar er vielen wel drie lichtgewonden”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerder van Brussels Airport. Het pand ligt naast de iconische Skyhall, de voormalige vertrekhal.

Momenteel wordt nog onderzocht wat er exact gebeurd is. Het nieuwe gebouw zou in 2021 in gebruik genomen moeten worden door The Brussels Airport Company.