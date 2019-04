Gauwdieven kregen hulp van minderjarig meisje WHW

18 april 2019

18u07 0 Zaventem Twee Roemenen riskeren celstraffen van 12 maanden voor verschillende gauwdiefstallen. Ze zetten zelfs een minderjarig meisje in om hun slag te kunnen slaan.

Op 17 november sloeg het duo meerdere malen toe. De modus operandi was altijd dezelfde. Een van hen leidde wachtende toeristen af waarna het 16-jarige meisje met de handtas aan de haal ging. Toen ze dit ‘kunstje’ in de Starbucks wilden herhalen werden ze echter op heterdaad betrapt. Ze namen onmiddellijk de vlucht en wierpen de gestolen handtas weg. Uiteindelijk konden de meerderjarigen opgepakt worden. Een van hen bekende meteen alles. De andere houdt nog steeds vol dat hij van niets wist. “Hij was aanwezig die dag maar hij wist niet dat de twee anderen gingen stelen”, aldus zijn advocaat Kristof Lauwens. Uitspraak op 30 april.