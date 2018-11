Gauwdieven gevat na achtervolging Robby Dierickx

28 november 2018





De lokale politie van Zaventem heeft zondagavond drie verdachten van een gauwdiefstal van enkele dagen eerder gevat. Donderdag werd een oudere dame in het gemeentelijk park van Zaventem aangesproken door een vrouw. Na een list ging de vrouw met de halsketting van het slachtoffer aan de haal. De daderes stapte nadien in een wagen met buitenlandse nummerplaat en reed weg. In de wagen zaten nog twee mannen. Ondanks een zoektocht en een activering van het BIN wisten de drie te ontkomen.

Maar zondag merkte een politiepatrouille een voertuig op dat voldeed aan de beschrijvingen. Zodra de politie de inzittenden wilde controleren, raasde de wagen weg. De agenten zetten de achtervolging in en in Evere botste de verdachte wagen tegen een verlichtingspaal, waarna de politie de inzittenden kon oppakken. Op de achterbank werden drie gouden halskettingen in een kous aangetroffen. De verdachten werden op verzoek van de onderzoeksrechter naar de gevangenis overgebracht. Het onderzoek wordt ondertussen voortgezet.