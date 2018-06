Ganzenfanfare maakt inhuldiging Park Het Zeen compleet 11 juni 2018

02u36 0

Het nieuw aangelegde park Het Zeen is zaterdag feestelijk geopend met een publieksevenement. Het park werd met subsidies van Green4Grey, de Vlaamse overheid en de gemeente Zaventem aangelegd als een strategisch groene ruimte in de Woluwevallei. De beken werden opnieuw opengelegd om het regen- en grondwater in de vallei te bufferen. Twee asfaltwegen werden opgebroken om het park te vergroten en groener te maken. De nieuwe speeltuin, Finse piste en fit-o-meter nodigen buurtbewoners uit om wat langer buiten te vertoeven.





Insectenhotel

Tijdens de feestelijke opening kon het grote publiek het vernieuwde park verkennen. Enkele plaatselijke verenigingen zorgden voor een feestelijke toets: je kon je laten schminken, luisteren naar de ganzenfanfare, feestvlagjes knutselen met Chiro Mik Mak, een insectenhotel maken, voetballen of de Finse piste inlopen.





Zaventem investeerde 600.000 euro in het park. Het enthousiasme is groot en dus is de gemeente al al volop bezig met de voorbereiding van fase twee: het onbenutte bos tussen de Tramlaan, de Zeenstraat, tennisclub Het Zeen en de Hippodroomlaan. Vooral de wandelaar zal er aan zijn trekken komen, al zijn er ook plannen om de Chiro van Sterrebeek er op termijn onderdak te geven. Tegen 2021 moeten de werken afgerond zijn. (DBS)