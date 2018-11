G4S zoekt 150 werknemers op luchthaven RDK

06 november 2018

11u41 16 Zaventem Beveiligingsfirma G4S zoekt de komende maanden maar liefst 150 extra werkkrachten op de luchthaven van Zaventem. G4S werkt ondertussen al zeven jaar op Brussels Airport en zag haar contract recent met nog eens zes jaar verlengd. Meer zelfs: de diensten van de beveiligingsfirma worden uitgebreid.

Zo zal G4S vanaf 1 maart instaan voor het busvervoer van de gate naar het vliegtuig. Daarom gaat de firma nu op zoek naar vijftig buschauffeurs in spe. Wie wil solliciteren voor deze functie hoeft niet in het bezit te zijn van een rijbewijs D, al is het uiteraard wel een pluspunt. G4S zal zelf sterk inzetten op interne opleidingen. Daarnaast zoekt de beveiligingsfirma ook een honderdtal nieuwe bewakingsagenten voor de luchthaven. De nieuwe mensen moeten na een grondige opleidingsperiode operationeel inzetbaar zijn tegen het zomerseizoen van volgend jaar.