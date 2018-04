Fietssnelweg krijgt bebording en markering 26 april 2018

De bebordings- en markeringswerken op de F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, zijn gestart. Deze nieuwe markeringen en signalisatie zullen er na ongeveer twee weken staan. De provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten Herent, Kortenberg, Zaventem en Leuven, werken aan een betere zichtbaarheid en samenhang van deze fietssnelweg.





"Met de signalisatie willen we het de fietser makkelijker maken om de fietssnelweg te volgen en te herkennen. Dit doen we door fietsers te ondersteunen met routebegeleidingsborden en de route zichtbaar te maken voor nog-niet-fietsers. We hopen hen kennis te laten maken met dit aangename mobiliteitsproduct dat een waardig alternatief is voor de auto. Op de verzadigde as Leuven-Brussel biedt de fietssnelweg voor pendelaars richting Brussel of Leuven een filevrije en stressvrije oplossing. In een volgende fase werken we nog aan informatieborden en enkele servicepunten op de F3", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit. Vanaf 23 april zullen de vloerstickers - een fietssnelwegenlogo op de ondergrond - aangebracht worden. De werken zullen starten in Leuven, in de richting van Brussel. (ADPW)