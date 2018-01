Feldheim schenkt 750 euro aan Steun Max 02u38 0 Foto Lukas

De organisatoren van het festival Feldheim, dat in september plaatsvond in Zaventem, hebben 750 euro geschonken aan de vzw Steun Max. Die zamelt geld in om de behandeling van de zesjarige Max te betalen. Hij lijdt aan een zeldzame hersenkanker en volgt een dure therapie in Mexico. Het was de oma van Max die de cheque in ontvangst mocht nemen.





(RDK)