Facebookreactie leidt tot klap in gezicht 13 februari 2018

02u48 0

Een twintiger uit Zaventem is bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 1 jaar voor slagen en verwondingen. Stefan S. was naar het huis van een vriend gegaan, had aangebeld en hem vrijwel meteen een vuistslag in het gezicht gegeven. Het slachtoffer was enkele dagen eerder op Facebook bevriend geworden met de zus van S. Op dat bericht had een vriend van het slachtoffer een opmerking geplaatst waar S. aanstoot aan had genomen. Hij had eerder het slachtoffer gevraagd om het bericht te verwijderen, maar de man had geweigerd dit te doen. "Hij had de anderen moeten waarschuwen zulke zaken niet te schrijven en daarna had hij het moeten verwijderen. Eigen schuld, dikke bult", klonk het. De rechter kon echter niet lachen met zoveel brutaliteit. "Om een futiele reden heeft hij een 'vriend' bewusteloos geslagen en nu nog ziet hij zichzelf als een slachtoffer." (WHW)