Extra voorstelling poppentheater 23 augustus 2018

Gezien het poppentheater 'Het Schoonste Meisje van Zaventem' in juni drie keer de volledige zaal van CC De Factorij wist te vullen, heeft de gemeente beslist om op 2 september een extra voorstelling te laten plaatsvinden. Het poppentheater is een uitwerking van de gemeentelijke cultuurdienst en de Zaventemse Kunstacademie. "Omdat de voorstelling zo gesmaakt werd door onze inwoners, wordt er op zondag 2 september nogmaals opgetreden in cultureel centrum De Factorij", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld), bevoegd voor Cultuur. Wie de voorstelling wil zien, moet tickets bestellen via cultuur@zaventem.be of 02/717.89.24. (RDK)