Extra controles tegen overlast 20 augustus 2018

De politie heeft afgelopen week extra aandacht besteed aan locaties die gevoelig zijn voor overlast. Acht agenten controleerden een dertigtal personen aan Park Mariadal in Zaventem, Park Het Zeen in Sterrebeek en Park Liekendael in Sint-Stevens-Woluwe. Van de gecontroleerde jongeren stonden er 25 bekend bij de politie of het parket. Er werd tijdens de controles ook net iets meer dan een gram cannabis in beslag genomen. De acties kwamen er na klachten van buurtbewoners over jongeren die overlast veroorzaakten. (WHW)