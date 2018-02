Eversestraat eindelijk aangepakt SLECHTSTE STRAAT VAN GROOT-ZAVENTEM WORDT NA 34 JAAR VERNIEUWD ROBBY DIERICKX

10 februari 2018

02u54 3 Zaventem 34 jaar: zo lang heeft het geduurd om de Eversestraat, de slechtst liggende straat van groot-Zaventem, te vernieuwen. Maar in maart wordt de weg in Sint-Stevens-Woluwe eindelijk aangepakt. De kasseien verdwijnen en worden ingeruild door klinkers. Ook de onveilige voetpaden worden volledig vernieuwd. "Hier vragen we al zo lang naar", klinkt het bij de opgeluchte bewoners.

In 1984 was er voor het eerst sprake van een vernieuwing van de Eversestraat. In de jaren die volgden werden er telkens plannen gemaakt en kregen de bewoners de belofte dat de werken zouden starten, maar vandaag ligt de straat er nog steeds hetzelfde bij als 34 jaar geleden. "Daardoor mag je het gerust de slechtst liggende straat van groot-Zaventem noemen", beseft ook schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). "De plannen die gemaakt werden, zijn nooit uitgevoerd omdat er telkens andere prioriteiten waren. Ondanks dat de bewoners meerdere keren - en terecht overigens - vroegen om de straat te vernieuwen, bleef het bij plannen. Her en der werden de kapotte kasseien wel overgoten met koude asfalt, maar dat oplapwerk was geen structurele oplossing."





Belofte maakt schuld

Maar nu komt er eindelijk schot in de zaak. "Hoog tijd dat we onze belofte waarmaken", gaat Vander Elst verder. "De Eversestraat is immers ook de straat waar dagelijks voetballers van KVW Zaventem en tennissers van tennisclub Woten door moeten. Eind maart starten de werken. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, de kasseien worden vervangen door klinkers en de kruispunten worden verhoogd en in beton aangelegd. Daarnaast leggen we ook voetpaden in klinkers aan, want op dit moment lijkt de stoep wel een lappendeken. Tot slot zal er aan de terreinen van KVW Zaventem een kleine chicane komen, zodat automobilisten moeten afremmen. Zo verhogen we de veiligheid."





Wegversmalling

Ook het Tiendeschuurveld wordt deels aangepakt. "De bocht van de Eversestraat naar het Tiendeschuurveld wordt versmald, zodat ook daar de snelheid naar beneden gaat", aldus nog de schepen. "De werken zouden in de loop van oktober afgerond moeten zijn. Tot dan blijft de Eversestraat dicht. De omleiding loopt via de Langewagenstraat en de Eenenboomlaan. Bewoners kunnen wel door en er wordt alles aan gedaan zodat ze hun wagens dichtbij hun woningen kunnen parkeren."





Béatrice De Puydt, die al ruim twintig jaar in de Eversestraat woont, is opgelucht dat er nu eindelijk gewerkt zal worden. "We vragen dit al heel lang", klinkt het. "De kasseien liggen slecht en creëren een hels lawaai wanneer de wagens erover razen, de voetpaden zijn gevaarlijk en er is te weinig parkeergelegenheid. We zijn blij dat het schepencollege eindelijk haar belofte nakomt."