Even asbestalarm na brand in kraakpand DBS

29 maart 2019

17u42 0 Zaventem In het centrum van Zaventem heeft de politie deze namiddag een tijdlang een perimeter ingesteld in de omgeving van de Kleine Daalstraat. Daar was brand ontstaan in een kraakpand en in de dakbedekking was asbest aangetroffen.

“Er is een tijdlang een perimeter ingesteld geweest en er werd opgeroepen aan de omwonenden om voorlopig binnen te blijven en ramen en deuren dicht te houden”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). “Uiteindelijk werd de omgeving vrijgegeven nadat de brand was geblust en de nodige metingen gedaan. Daaruit bleek dat de partikels die asbest bevatten niet verder dan de betreffende eigendom zijn neergekomen. Die is nu helemaal afgebakend.”

Een deskundige van het parket zal sowieso ook nog ter plaatse komen om de oorzaak van de brand te achterhalen. Het slot van de leegstaande woning was geforceerd maar het is niet duidelijk of dat vandaag is gebeurd.

Niemand raakte gewond bij de brand.