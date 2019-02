Europese kaart moet personen met beperking meer kansen op kortingen geven Robby Dierickx

13u44 0 Zaventem De gemeente Zaventem gaat de European Disability Card, een kaart voor personen met een beperking, meer promoten. Met de kaart kunnen mindervaliden eenvoudiger toegang krijgen tot cultuur, sport en vrije tijd en krijgen ze meer recht op kortingen.

Het was oppositieraadslid Iris Elbers (N-VA) die het schepencollege maandagavond tijdens de gemeenteraad vroeg om zich aan te sluiten bij het initiatief van de European Disability Card. “Die kaart voor mensen met een beperking dient als bewijs om overal, ook in het buitenland, aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een beperking. In het verleden stonden Zaventemmenaars met een beperking soms in de kou wanneer ze bij aanbieders van cultuur, sport en vrije tijd hun beperking niet op papier konden ‘bewijzen’. Hierdoor liepen ze – onterecht – specifieke toegangstarieven en andere voordelen mis.”

Volgens schepen van Sociale Zaken en Welzijn Dirk Philips (Open Vld) werkt de gemeente al langer met de kaart, al geeft hij toe dat de communicatie over dit initiatief mank liep. “Daarom zullen we het uitgebreid toelichten in de volgende uitgave van ons gemeentelijk informatieblad. Voor alle duidelijkheid: mensen met een beperking hebben recht op de kaart als ze een dossier hebben bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid of VAPH. De kaart kan via de gemeentelijke sociale dienst worden aangevraagd. De organisatoren van cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten kiezen zelf welke voordelen ze toekennen.”