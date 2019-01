Europees kampioene Poetry Slam in CC De Factorij RDK

30 januari 2019

Naar aanleiding van Gedichtendag staat Europees kampioene Poetry Slam Carmien Michels donderdagavond op het podium in cultureel centrum De Factorij in Zaventem. Zij mocht het programma voor het evenement rond Gedichtendag samenstellen en koos onder andere voor Esohe Weyden, Yousra Benfquih, Seckou Ouologuem, Jaouad Alloul en de internationaal bejubelde Joke van Leeuwen. Audio-installaties en live gefluister aan tafel, in toiletten en op andere bizarre plekken in De Factorij, gebracht door leerlingen Woord van de Academie Zaventem, maken de avond compleet. Het evenement start om 19.30 uur.