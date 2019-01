Esso-tankstation decor van schermutselingen taxichauffeurs Robby Dierickx

16 januari 2019

14u01 0 Zaventem Het Esso-tankstation en het aanpalende winkeltje aan de uitrit van de luchthaven van Zaventem zijn de laatste maanden het decor van een kleine taxioorlog. Chauffeurs van erkende taxifirma’s pikken het niet dat bestuurders van Uber er wachten op een telefoontje van een klant. Vorige week vrijdag kwam het tot een protestactie, eerder waren er al schermutselingen.

Enkele tientallen taxibestuurders blokkeerden vorige week vrijdag een hele ochtend lang de toegang tot het Esso-tankstation net voor de rotonde onder de A201. Daarmee uitten ze hun ongenoegen over het feit dat Uber-chauffeurs er wachten op telefoontjes van klanten. Broodroof, vinden de bestuurders van de erkende taxifirma’s. Na hun actie trokken ze naar het gemeentehuis van Zaventem, waar ze van burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) te horen kregen dat ze met hun problemen bij de hogere overheden en de luchthavenpolitie terecht moeten.

Hevige discussies

Die protestactie was echter geen alleenstaand feit, want de voorbije maanden werd het al meermaals heet op de parking naast het tankstation, waar ook het winkeltje La Croissanterie gevestigd is. Zo kwam het al verschillende keren tot hevige discussies tussen taxichauffeurs. Het bleef voornamelijk bij wat duw- en trekwerk, al zou iemand enkele weken geleden wel een mes getrokken hebben. Uiteindelijk ontaardde de situatie niet, maar het is duidelijk dat de zenuwen er strak gespannen staan.

De uitbaters van het winkeltje naast het tankstation wilden niet reageren, maar hopen wel dat er snel een oplossing voor het probleem komt.