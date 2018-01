Eregemeente-secretaris Willem Van Haelewyck overleden 02u28 0 Zaventem Willem Van Haelewyck, gewezen gemeentesecretaris van Nossegem, is overleden. Hij stierf op 31 december. Gisteren vond de uitvaartplechtigheid plaats.

Willem 'Willy' Van Haelewyck werd op 8 april 1926 geboren in Zaventem. Na zijn trouw met Theresia 'Treske' Peeters werd hij gemeentesecretaris in Nossegem. Na de gemeentefusie met Zaventem in 1976 werd hij de rechterhand van gemeentesecretaris Jan Debruyn. Enkele jaren later ging hij als diensthoofd Vrije Tijd aan de slag bij de gemeente. Uiteindelijk ging hij in 1986 met pensioen. Nadien kreeg Van Haelewyck de titel van eregemeentesecretaris.





Gisterochtend werd in de aula van begrafenisondernemer Vangrunderbeek afscheid genomen van Willem Van Haelewyck. Heel wat politici uit de luchthavengemeente tekenden present.





(RDK)