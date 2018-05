Er beweegt weer wat in het vredegerecht MOESTUINTJE ACHTER EN REPAIR CAFÉ IN VERVALLEN GEBOUW ROBBY DIERICKX

25 mei 2018

02u37 1 Zaventem Na vier jaar leegstand wordt het vervallen gebouw van het vredegerecht in de Vilvoordelaan opnieuw in gebruik genomen. Achteraan leggen buurtbewoners een moestuin aan, en binnenkort krijgt het Repair Café minstens zes maanden lang onderdak op het gelijkvloers.

In april 2014 verhuisde het vredegerecht van het vervallen gebouw in de Vilvoordelaan naar een pand langs de Leuvensesteenweg. Broodnodig, want in het oude gebouw kwam een deel van het plafond naar beneden, zaten er gaten in het dak, was de archiefruimte ontoegankelijk door een vloerverzakking, en vielen de vochtplekken amper nog te tellen. Sinds de verhuis stond het leeg, maar daar komt nu verandering in.





Samen met enkele buurtbewoners werkten de gemeente en de Bond Beter Leefmilieu in de voorbije weken het project 'circulaire wijk' uit.





"Concreet betekent dit dat we een leegstaand gebouw een nieuwe, tijdelijke invulling willen geven", zegt Gawein Van Daele van de Zaventemse milieudienst. "In maart werden de buren bij het project betrokken en zij kozen ervoor om een volksmoestuintje aan te leggen achter het oude vredegerecht. Afgelopen vrijdag kwamen zeven buurtbewoners een eerste keer samen en werden de eerste pompoenplanten geplant. Ze kunnen er nu zelf hun eigen groenten kweken en contact leggen met andere mensen uit de buurt. In de komende maanden zullen de buren er verschillende keren kunnen samenkomen."





Oogstfeestje

Trekker van de moestuin is buurtbewoner Herwig Sterckx. "Een fantastisch initiatief", noemt hij het. "We hopen in september of oktober een oogstfeestje met barbecue te kunnen organiseren. Voorlopig gaat het nog om een tijdelijk project, maar het zou mooi zijn moesten we hier ook in de komende jaren terechtkunnen."





Gelijkvloers is veilig

Maar ook in het gebouw zelf zal er binnenkort opnieuw beweging zijn. Zo verhuist het Repair Café, dat nog niet echt een vaste locatie had, naar het pand. "De mensen achter dat project krijgen de gelijkvloerse verdieping ter beschikking", zegt Van Daele. "Die verkeert wel nog in goede en veilige staat. We denken er ook aan om er een kleinschalige kringwinkel en gereedschapsbibliotheek te openen."





Burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) benadrukt intussen dat het om een tijdelijke inname van het pand gaat. "In de volgende legislatuur zullen we bepalen wat er moet gebeuren met het gebouw - dat momenteel nog eigendom is van het OCMW", zegt ze. "We kunnen het verkopen of na de nodige herstellingen een nieuwe functie geven. Door het nu al ter beschikking te stellen van de inwoners, maken we alleszins een einde aan de leegstand."