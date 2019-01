Enorm sluikstort ontsiert opnieuw Oude Keulseweg Gemeente maant AWV aan om aan structurele oplossing te werken Robby Dierickx

17u12 0 Zaventem Een enorm sluikstort langs de Oude Keulseweg in Sterrebeek zorgt voor wrevel tussen de gemeente Zaventem en AWV, de eigenaar van het terrein. Volgens Wegen en Verkeer vergat een aannemer het afval mee te nemen. AWV zal diezelfde aannemer nu aanmanen om alles zo snel mogelijk op te ruimen. De gemeente vraagt een structurele oplossing.

Koelkasten, (vrachtwagen)banden, meubels, speelgoed, houten planken, vuilniszakken en ga zo maar door: de hoop afval op een terrein van het Agentschap Wegen en Verkeer langs de Oude Keulseweg in Sterrebeek is hallucinant. “Het is een ‘hotspot’ voor sluikstorters”, weet de Zaventemse GAS-ambtenaar Nils Meert. “Het terrein wordt door AWV als breekwerf – een terrein waarop materialen en gronden gestockeerd worden - gebruikt wanneer er werven in de buurt zijn. Omdat er in het verleden al meermaals sluikstortproblemen waren, vroegen we AWV om het terrein af te sluiten. Daarop werden op de toegangsweg enkele betonblokken geplaatst, maar een tijdje geleden zette een aannemer de blokken opzij en plaatste ze vervolgens niet terug. Amper enkele weken later was het er opnieuw een stort. Omdat er steeds meer afval bij kwam, hebben we AWV opnieuw aangemaand om het terrein af te sluiten. Recent werd de aarden berm doorgetrokken tot op de toegang van het perceel. Daardoor kunnen sluikstorters er nu niet meer op met een vrachtwagen of een bestelwagen.”

Afval blijft liggen

Maar daarmee is het probleem nog niet van de baan, want het afval blijft er voorlopig gewoon liggen. “We hadden AWV gevraagd om alles op te ruimen, maar men liet ons weten dat dat pas ergens in de loop van het voorjaar kan, vermoedelijk pas ten vroegste in maart”, aldus nog Nils Meert. “Veel te laat, vinden we. Vuil trekt vuil aan, ook al kan men het terrein nu niet meer op. Sluikstorters gooien hun afval daardoor in de berm langs de kant van de weg. Op die locatie is het de afvalintercommunale Interza die voor de opkuis moet zorgen.”

Volgens AWV had een aannemer het zwerfvuil een tijdje geleden al moeten opruimen. “We hadden hem gevraagd om het terrein ontoegankelijk te maken door een grondwal te plaatsen, maar achteraf stelden we vast dat hij het sluikstort niet opruimde”, zegt woordvoerder Anton De Coster. “De aannemer krijgt eerstdaags de opdracht om het bouwafval weg te halen en het terrein nadien opnieuw ontoegankelijk te maken.”

Afsluiting met poort

Het schepencollege van Zaventem heeft Wegen en Verkeer inmiddels ook gevraagd om het geplaagde terrein niet meer als breekwerf te gebruiken. “Zeker niet wanneer er geen betere afsluiting komt”, zegt de GAS-ambtenaar nog. “Wanneer er vrachtwagens op moeten, zal de aarden berm weggehaald moeten worden en we vrezen dat die nadien niet meer terug zal keren. Dat betekent dat sluikstorters opnieuw hun gang kunnen gaan. Als AWV het toch nog als breekwerf wil gebruiken, dan zal er afsluiting met een poort moeten komen.”

Of Wegen en Verkeer op termijn voor zo’n afsluiting kiest, is niet duidelijk. Voorlopig kiest AWV voor de grondwal om het terrein ontoegankelijk te maken.