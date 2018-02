Eindelijk aannemer voor nieuwe scoutslokalen gevonden 14 februari 2018

02u37 0 Zaventem Het schepencollege heeft de bouw van de nieuwe scoutslokalen maandagavond toegewezen aan een Vlaams bouwbedrijf. De jeugdbeweging zou in september een nieuw onderkomen moeten hebben.

De bouw van de nieuwe scoutslokalen moest eigenlijk al in november van vorig jaar starten. Maar omdat er slechts één - te dure - aannemer gevonden werd, moest het schepencollege het bestek aanpassen. Dat is inmiddels gebeurd en maandagavond werd dan toch een aannemer aangeduid. Die kan al in maart starten met de werken.





"Eerst moeten stevige funderingen gebouwd worden, gezien de ondergrond in de Imbroekstraat vrij drassig is", zegt schepen van Openbare Werken Luk Vander Elst (N-VA). "We hebben voor de iets goedkopere staalbouw gekozen. Er komen zes lokalen en een atrium, dat buiten zal liggen maar wel overdekt wordt."





Containers

"We hopen dat de jeugdbeweging het nieuwe werkjaar in de langverwachte lokalen kunnen starten", vult schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V) aan. "Intussen kunnen ze wel gebruikmaken van tijdelijke containers die al op het terrein staan. Vanaf de zomer van 2019 zal ook de speelpleinwerking van de gemeente gebruikmaken van de nieuwe lokalen."





Ook andere jeugdbewegingen in groot-Zaventem hebben bouwplannen. De gemeente maakt er in totaal 1 miljoen euro voor vrij. Zo komen er nieuwe lokalen voor de Chiro van Sterrebeek, die in maart al verhuist naar tijdelijke units in het Zeenpark. De Europascouts uit Nossegem krijgen dan weer een terrein ter beschikking in de Stokerijstraat, waar op termijn ook een nieuw lokaal gebouwd zal worden. Tot slot heeft ook de Chiro van Zaventem een investeringssubsidie van 12.000 euro gekregen voor herstellingswerken aan de lokalen in de Groenstraat. Hier worden voornamelijk ramen en deuren onder handen genomen. (RDK)