Eetfestijn voor Finn en Seppe WHW

19 november 2018

13u48 0

De vrienden van ‘Een Hart voor Muco’ hebben afgelopen zaterdag tussen 11.30 en 21 uur, een spaghetti- en croquefestijn in de Stockmanszaal van CC De Factorij in Zaventem georganiseerd. Het eetfestijn stond in het teken van mucopatiëntjes Seppe (4) uit Machelen en Finn (1) uit Zaventem. De opbrengsten worden gebruikt om de families te helpen in hun dagelijkse strijd tegen de ziekte. Vier jaar geleden begonnen de vrienden van “Een Hart voor Muco” met het organiseren van een eerste fuif. De opbrengst schonken ze aan Seppe en zijn familie om hen te helpen in de dagelijkse strijd tegen de ziekte. Vanaf dit haar worden zowel Seppe als Finn ondersteund.

Nog geen medicijn

Muco is een levensbedreigende aandoening waarbij de slijmen in de ademhalings- en spijsverteringsorganen veel dikker en taaier zijn dan normaal. Dat taaie slijm veroorzaakt veel longproblemen, extra infecties en kan leiden tot suikerziekte en/of darmverstoppingen. Tot op heden bestaat er nog geen medicijn om de ziekte te genezen, alleen een zware therapie om de symptomen in toom te houden.