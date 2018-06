Eerste voorstelling poppentheater 'Het Schoonste Meisje van Zaventem' 09 juni 2018

In cultureel centrum De Factorij staat zondag de eerste poppentheatervoorstelling 'Het Schoonste Meisje van Zaventem' op de agenda. Die voorstelling vloeit voort uit de Zaventemse Kunstacademie, waar voor het tweede jaar op een rij een unieke opleiding miniatuurtheater loopt. Cursisten leren er poppen maken, een poppentheater bouwen en uiteindelijk ook het poppentheater spelen. Zondag vindt de eerste voorstelling van de leerlingen miniatuurtheater samen met de afdelingen 'woord' en 'oude muziek' plaats. De deelnemers brengen het verhaal van 'Het Schoonste Meisje van Zaventem', een bewerking van de musical 'Het Meisje van Zaventem'. Het verhaal gaat over de liefdeshistorie van schilder Antoon Van Dijck en Isabella Van Ophem.





Er zijn voorstellingen om 15 en om 17 uur in CC De Factorij en er is inmiddels een extra voorstelling om 19 uur toegevoegd. (RDK)