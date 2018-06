Eerste stappen richting optimalisatie industriezone 26 juni 2018

02u26 0 Zaventem Langs de Mechelsesteenweg is de optimalisatie van industriezone Zaventem-Zuid begonnen. Projectontwikkelaar Futurn 'herontwikkelt' er de voormalige bedrijfsgebouwen van de Belgische Distributie (BD). Nu al zijn bijna alle KMO-units verkocht.

"Dit is een eerste voorzet voor het optimalisatieproces dat we samen met de provincie en met financiële steun van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) voor de bedrijvenzone opstarten", zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld). "De herontwikkeling van bedrijvenzones is belangrijk omdat de ruimte voor nieuwe zones beperkt is", vult gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning Ann Schevenels aan. "Om die reden hebben we samen met de gemeente Zaventem een overeenkomst opgesteld voor een nieuwe toekomst voor bedrijvenzone Zaventem-Zuid."





Het project van Futurn kreeg de naam STAR21, en mag een succes genoemd worden. Meer dan 85 procent van de KMO-units werd reeds verkocht, terwijl ook een project op maat van een grotere logistieke gebruiker verkocht werd. (RDK)