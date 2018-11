Eerste gospelfeest in De Factorij RDK

26 november 2018

Nu zaterdag ligt cultuurcentrum De Factorij in Zaventem even in Afrika, want de organisatie ‘Hands of Friendship’ organiseert er een heus gospelfeest. De liefdadigheidsvereniging uit Zaventem steunt goede doelen in Zimbabwe. De voorzitster, Ellitah Bere, is afkomstig uit het Afrikaanse land en woont al enkele jaren in de luchthavengemeente. Het gospelfeest, dat voor de eerste keer georganiseerd wordt, start om 19 uur. En zullen heel wat Afrikaanse hapjes en drankjes geserveerd worden en enkele gospelkoren geven het beste van zichzelf op het podium van De Factorij. De toegangsprijs bedraagt 25 euro, inclusief het eten. De opbrengst gaat naar een aantal goede doelen in Zimbabwe. Reserveren kan via de website van CC De Factorij.