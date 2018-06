Eerst voetbal, dan muziek op Zuiver Zaventems 22 juni 2018

02u40 0 Zaventem Op het Kerkplein in Zaventem vindt zaterdag de zevende editie van het muziekfestival Zuiver Zaventems plaats. Dat zou normaal om 17 uur starten, maar wordt nu al drie uur eerder op gang getrapt met de wedstrijd tussen België en Tunesië. Na het voetbal is het tijd voor de muziek.

"We plaatsen een groot scherm op het Kerkplein, zodat de Zaventemnaars voor onze voetbalhelden kunnen supporteren", zegt Orso Vermeulen, één van de organisatoren van Zuiver Zaventems. "Om 17 uur start vervolgens het muzikale programma."





Met Hollywood Bedsheets, Rosebud, Labrafax Connection en Touchwood staat vier Zaventemse groepen op het podium. Nadien is het de beurt aan de internationale band Beatles By Girls. De toegang tot het festival is gratis. Een deel van de opbrengst gaat naar Wij Blij, een nieuwe vzw die jongeren met een beperking zelfstandig laat wonen in Koningslo. (RDK)