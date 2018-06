Eddy Merckx en Rubens heten passagiers welkom op luchthaven 12 juni 2018

Met een zogenaamd 'Vlaams Belevingsproject' wil minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) buitenlandse bezoekers gastvrij ontvangen, maar ook vertrekkende gasten prikkelen snel naar Vlaanderen terug te keren. Daarvoor worden op de luchthaven de Vlaamse Meesters ingeschakeld, gastronomie en wielercultuur. Tot 2021 hopen de initiatiefnemers daarmee meer dan 75 miljoen passagiers te bereiken.





Kunst en cultuur blijken voor meer dan een derde van alle toeristen belangrijke criteria bij het kiezen van een vakantiebestemming. Veertig procent laat de keuze mee bepalen door de eetcultuur van een bestemming. Ook de unieke wielercultuur kan volgens Weyts liefhebbers naar Vlaanderen lokken.





Al die troeven zijn daarom terug te vinden in de interactieve belevingshoeken in pier A en B. De passagiers maken er kennis met Rubens, Bruegel en Van Eyck. Maar ook met keukenchefs, brouwers, chocolatiers, streekproducten en wielergeschiedenis. Die drie moeten de volgende drie jaar de toeristische troeven bij uitstek worden.





"We willen buitenlandse bezoekers welkom heten met het beste dat Vlaanderen te bieden heeft", zegt minister Weyts. "Denk maar aan de wereldberoemde Vlaamse Meesters, waarmee we ons profileren als bakermat van veel Europese kunst en cultuur."





"Passagiers kunnen onze cultuur van dichtbij beleven door zelf achter een schilderijlijst te kruipen of te zegevieren op de Vlaamse kasseien", besluit Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport Company.