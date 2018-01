Duitser riskeert jaar rijverbod en celstraf voor doodrijden wapenantiquair 23 januari 2018

02u26 0 Zaventem De 32-jarige Duitser N.N. riskeert in de politierechtbank een jaar rijverbod en zes maanden cel voor een dodelijk ongeval drie jaar geleden op de E40 in Landen. De dertiger reed achteraan in op de Suzuki van de 57-jarige wapenantiquair Herwig Bailleul uit Zaventem die de klap niet overleefde. Volgens de procureur is het ongeval mogelijk te wijten aan onoplettendheid, overdreven snelheid en alcoholintoxicatie.

Wapenantiquair Herwig Bailleul (57) uit Zaventem was op 9 april 2015 om 4.30 uur met zijn partner op weg naar een antiekbeurs in Luik. Op de E40, ter hoogte van Landen, sloeg het noodlot toe. N. (32) was op de terugweg van een feestnacht in Brussel en reed met zijn Volkswagen achter in op de Suzuki van de vijftiger. De man werd nog ter plaatse gereanimeerd, maar bezweek. Zijn partner raakte slechts lichtgewond, net als de Duitser. Volgens een verkeersexpert reed N. tussen de 150 à 172 kilometer per uur terwijl het slachtoffer niet sneller dan 97 zou gehaald hebben.





Volgens de deskundige zou de richtingaanwijzer van de Suzuki mogelijk geknipperd hebben. Aangezien er geen objectieve getuigen waren, kon dat niet bevestigd worden. Dus ook niet of de vijftiger een manoeuvre net had ingezet of beëindigd.





Hypotheses

"Allemaal hypotheses die niet kunnen bewezen worden", opperde de procureur. "Ook niet in de omgekeerde richting." De aanklager meende dat onoplettendheid, overdreven snelheid en de alcoholintoxicatie - de dertiger blies 0,8 promille 3 uur na de feiten - tot het ongeval geleid hadden. De aanklager vroeg zes maanden cel, een jaar rijverbod, 1.500 euro boete en het hernemen van de vier examens van het rijbewijs voor N.





"We kunnen niet met 100% zekerheid zeggen dat het rijgedrag van mijn cliënt aan de basis van het ongeval lag", aldus de verdediging die vond dat het slachtoffer, met 87 à 97 kilometer per uur, aan "onaangepaste snelheid" reed. Maar dat vond de procureur een brug te ver. "Men tracht hier de feiten te verdraaien. Hij had in elke omstandigheid de Suzuki moeten kunnen zien", besloot de burgerlijke partij nog.





Vonnis over een maand. (KAR)