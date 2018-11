Drugssmokkelaars riskeren tot vier jaar cel WHW

07 november 2018

17u59 0 Zaventem Elf verdachten die betrokken zouden zijn geweest bij georganiseerde drugssmokkel, riskeren celstraffen van twintig maanden tot vier jaar.

De beklaagden zouden tussen december 2016 en augustus 2017 meegewerkt hebben aan zes geslaagde drugstransporten en een geldtransport. De drugs — voornamelijk heroïne — kwamen uit Afrika en moesten vanuit ons land naar Spanje, Italië en Griekenland gebracht worden.

Het onderzoek begon op 24 december 2016, toen op Brussels Airport een koerier opgepakt werd die vier kilogram heroïne bij zich had — verstopt in de dubbele bodem van zijn reiskoffers. De Brit van Somalische origine legde omstandige verklaringen af over zijn opdrachtgevers, en in zijn gsm vonden de speurders ook enkele interessante nummers.

Helpers

In de daaropvolgende maanden konden meerdere andere verdachten geïdentificeerd worden. Zo was er een vrouw die instond voor de aankoop van de vliegtickets voor de koeriers. Een andere man moest er dan weer voor zorgen dat de koeriers op Brussels Airport opgepikt werden en dat de drugs vervolgens op hun bestemming geraakten. Koeriers kregen 5.000 tot 15.000 euro voor hun reis.

Volgens het parket heeft de organisatie in acht maanden tijd minstens zes drugstransporten en één geldtransport tot een goed einde gebracht. Twee transporten zouden mislukt zijn: in één geval werd een koerier opgepakt in Parijs, en in het tweede geval bleef een koffer met daarin 2,4 kilogram heroïne onbeheerd achter in dezelfde luchthaven.

Het parket vorderde woensdag celstraffen van vier jaar en veertig maanden voor de zeven belangrijkste leden van de organisatie, en celstraffen van twintig en dertig maanden voor vier andere verdachten.