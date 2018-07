Drugssmokkelaar weigert iets te zeggen 20 juli 2018

Een 63-jarige man uit Den Haag riskeert 42 maanden cel voor het smokkelen van xtc-pillen. De man werd op 27 maart gecontroleerd toen hij wilde vertrekken naar Bolivië. In een dubbele bodem van zijn valies werden zeven pakken xtc aangetroffen. In totaal wilde de man zo'n negen kilogram pillen het land uit smokkelen. Hij bleek al meermaals veroordeeld te zijn voor drugssmokkel. "Het gaat hier om een hardnekkige koerier die van geen stoppen weet", aldus het parket. Zelf wenste hij niets te zeggen. "Ik denk dat de staat mij niet zal kunnen beschermen als ik hier spreek", was het enige wat hij zei. Uitspraak op 30 juli. (WHW)