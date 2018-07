Drugskoerier zwijgt uit schrik voor opdrachtgevers 05 juli 2018

Een Spanjaard is veroordeeld tot 3 jaar cel voor het smokkelen van cocaïne. De man werd op 27 januari tegengehouden toen hij landde vanuit de Dominicaanse Republiek. In zijn handbagage troffen de douanediensten zes blokken cocaïne aan. Hij wist meteen dat ontkennen geen zin had. "Ik werk in mijn thuisland maar kan daar al mijn rekeningen niet mee betalen. Toen is mij een voorstel gedaan om voor 8.000 euro dit te vervoeren." Wie de opdrachtgevers waren, wilde hij niet vertellen uit schrik voor represailles tegen zijn familie. Een begeleider werd ook opgepakt. Tegen hem is een apart onderzoek lopend.





