Drugskoerier wil opdrachtgever niet verraden 26 juni 2018

02u46 0

Een Spanjaard riskeert 36 maanden cel voor het smokkelen van cocaïne. De man werd op 27 januari tegengehouden toen hij vanuit de Dominicaanse Republiek naar ons land vloog. In zijn handbagage trof de douane zes blokken van de drug aan. Ontkennen had geen zin. "Ik werk in mijn thuisland, maar ik verdien niet genoeg om al mijn rekeningen te betalen", klonk het. "En toen kreeg ik het voorstel om dit te transporteren voor 8.000 euro." Wie zijn opdrachtgevers zijn, wil de man niet vertellen uit angst voor represailles tegen zijn familie. Uitspraak op 28 juni. (WHW)