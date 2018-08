Drugskoerier werd begeleid 18 augustus 2018

Een Letse man is veroordeeld tot 36 maanden voor het smokkelen van heroïne. De man werd op 9 april opgepakt nadat de douana maar liefst 7 kilogram heroïne had aangetroffen in zijn bagage. Op dezelfde vlucht zat een Ugandese vrouw die samen met hem naar de aankomsthal wandelde en ook in zijn buurt stond bij de controle. Verdacht, vonden agenten, en uit onderzoek bleek dat de vrouw zijn begeleider was. De man moest de drugs bij aankomst in Zaventem naar Amsterdam brengen. Om alles in goede banen te leiden, had de drugsorganisatie voor begeleiding gezorgd. De vrouw kreeg 40 maanden cel. (WHW)