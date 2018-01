Drugskoerier 'vergat' bagage 23 januari 2018

Een Nederlandse man is in de zomer van 2015 op het nippertje kunnen ontsnappen aan een aanhouding. Bij een speciale douaneactie werden verschillende potentiële drugskoeriers tegengehouden en ondervraagd. Rami N. was een van hen. Hij was in Zaventem geland nadat hij uit Brazilië een route had genomen met tussenstop in Abu Dhabi. "Een typische route voor smokkelaars", aldus het parket. Bovendien werden zijn vliegtickets cash betaald. "Voor mijn werk was ik naar daar gegaan", klonk het tegen de douaniers. Hoewel hij verdacht werd, was er te weinig om hem op te pakken. Zijn bagage was immers achtergebleven in Abu Dhabi, waardoor deze niet gecontroleerd kon worden. Pas drie dagen later kwam ze op de luchthaven aan... met 5,38 kilogram cocaïne in. "Natuurlijk is meneer ze nooit komen ophalen", aldus het parket dat en effectieve celstraf van 40 maanden vorderde. Ook op de rechtbank kwam hij niet opdagen. Uitspraak op 19 februari. (WHW)