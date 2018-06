Drugskoerier gevat 11 juni 2018

Op de luchthaven in Zaventem is zaterdagochtend een Bulgaarse drugskoerier gevat. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. De douane hield zaterdagochtend een man tegen die heroïne probeerde te vervoeren in een koffer met dubbele bodem. Het verhoor en het onderzoek is nog lopende. De verdachte zal voor de onderzoeksrechter voorgeleid worden.





(DBS)