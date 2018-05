Drie vrouwen lichtgewond 22 mei 2018

02u33 0

Bij een ongeval in de Sint-Hubertusstraat in Leuven is zaterdagnamiddag een vrouw uit Zaventem lichtgewond geraakt. Het slachtoffer zat met twee andere vrouwen - allen zestigers - in een wagen, toen ze langs achteren aangereden werden. De bestuurster van die auto, een 40-jarige vrouw uit Kessel-Lo, bleef ongedeerd, maar legde een positieve ademtest af. Ze mocht haar rijbewijs meteen voor een periode van vijftien dagen afgeven. De drie slachtoffers raakten lichtgewond, maar wensten geen onmiddellijke medische bijstand.





(SVDL)