Drie kunstenaarsgraven voorlopig beschermd Robby Dierickx

10 januari 2019

14u25 0 Zaventem Drie kunstenaarsgraven – twee in Zaventem en één in Machelen – worden voorlopig beschermd door Vlaams minister-president en Vlaams minister van Onroerend Erfgoed.

Op het kerkhof van Sint-Stevens-Woluwe krijgt het graf van beeldhouwer Oscar De Clerck een voorlopige bescherming, op het kerkhof van Nossegem is dat het geval bij het graf van beeldhouwer Pieter Braecke en op de begraafplaats van Diegem gaat het om het graf van kunstschilder, beeldhouwer en architect Victor Servranckx. “Vlaamse kunstenaars staan internationaal hoog aangeschreven”, zegt minister Geert Bourgeois (N-VA). “De bewaring van hun nagedachtenis gebeurt niet enkel door het tonen van hun kunstwerken maar ook door het bewaren van hun graven. Daarom worden de graven van de toonaangevende beeldhouwers, schilders en architecten die in de twintigste eeuw in de Vlaamse Rand werkten een voorlopig beschermd.”

De gemeentebesturen organiseren binnenkort een openbaar onderzoek, waarbij iedereen de kans heeft om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken. Binnen negen maanden beslist minister-president Bourgeois tot slot over de definitieve bescherming.