Dreigen met bom? Dat kan u drie maanden cel kosten 02 juni 2018

Een Portugees riskeert drie maanden cel voor het dreigen met een aanslag.

De man was eind juni van vorig jaar in een zware discussie verzeild geraakt met een medewerkster van vliegmaatschappij Ryanair. Hij vond het niet kunnen dat hij bepaalde toelagen moest betalen. "Ik kom terug om een bom te doen ontploffen", snauwde hij de vrouw uiteindelijk toe. Dat dreigement herhaalde hij vervolgens in het Portugees, wat ook de moedertaal is van de bewuste medewerkster.





De politie werd gealarmeerd, waarop de man de feiten minimaliseerde door het "een grapje" te noemen. Het parket Halle-Vilvoorde zag er evenwel de humor niet van in en dagvaardde de Portugees. "In tijden van aanslagen was dit wel zeer misplaatst", klonk het. De man daagde niet op in de rechtbank. Uitspraak op 28 juni. (WHW)