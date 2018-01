Douane betrapt drugssmokkelaar 30 januari 2018

De douane op Brussels Airport heeft gisteren een 28-jarige Hongaar gearreseerd. Hij had ongeveer twee kilo cocaïne in een dubbele bodem van zijn valies verstopt en kwam van Sao Paulo via Lissabon. Hij werd gisteren voor de onderzoeksrechter geleid.





Het parket van Halle-Vilvoorde vraagt hem onder aanhoudingsbevel te plaatsen voor bezit en invoer van verdovende middelen in het kader van een vereniging. (VDBS)