Dopingliefhebber dealt als bijverdienste 02 februari 2018

Een 48-jarige man uit Zaventem is veroordeeld tot 2 jaar cel voor het verhandelen en bezitten van verdovende middelen. De man werd vorige zomer op heterdaad betrapt toen hij in het centrum van Zaventem cocaïne verkocht aan enkele jongeren. Bij een huiszoeking werd in zijn dampkap meer dan 2000 euro cash geld aangetroffen. Bovendien verklaarden enkele van zijn klanten dat hij hun dealer was. Naast het verdelen van cocaïne werd hij ook veroordeeld voor het bezit van verdovende middelen. In zijn woning werden immers verschillende dopingproducten aangetroffen. "Beklaagde droeg bij aan de verspreiding van zware drugs die een nefaste invloed hebben op de gezondheid van onze jeugd", aldus de rechter. Wel werd 9/10den van zijn straf met uitstel uitgesproken indien hij zich intensief laat behandelen voor zijn drugsprobleem. (WHW)