Dit zijn de nieuwe, hypermoderne kazernes van de luchthavenbrandweer: “Sneller en efficiënter uitrukken dan ooit" Brandweermannen verruilen drie afgeleefde gebouwen voor twee moderne complexen Robby Dierickx

11 maart 2019

16u42 0 Zaventem Het 145-koppig brandweerkorps van de luchthaven van Zaventem haalt opgelucht adem, want de brandweermannen hebben eindelijk hun intrek genomen in de twee nieuwe, ultramoderne kazernes op Brussels Airport. Die zorgen ervoor dat de brandweer sneller en efficiënter kan uitrukken.

De twee nieuwe kazernes vervangen de drie oude gebouwen die ten noorden, ten zuiden en naast het terminalgebouw lagen. De drie voormalige kazernes waren te klein en tot op de draad versleten. “Het was er niet langer efficiënt werken”, zegt Danny Moerman, die al 37 jaar actief is in het luchthavenkorps. “Onze voertuigen worden steeds groter en er was amper plek om de nieuwe wagens te parkeren. Bovendien lag ons materiaal op verschillende plaatsen gestockeerd, waardoor we tijd verloren wanneer we moesten uitrukken. Er was dan ook dringend nood aan nieuwe infrastructuur.”

Strategische plaatsen

En die is er nu, want maandag werden de twee nieuwe brandweerkazernes officieel geopend. “De nieuwe kazernes liggen ten oosten en ten westen van de luchthaventerminal, waardoor we de start- en landingsbanen niet langer over moeten steken”, legt Jan Lambrechts, hoofd van het korps van Brussels Airport, uit. “Dat was vroeger wel het geval, met als gevolg dat het vliegverkeer telkens stilgelegd moest worden. Dat veroorzaakte niet alleen vertragingen bij het vliegverkeer, maar bemoeilijkte ook onze interventies. We zijn dan ook opgelucht dat de nieuwe gebouwen op strategisch veel betere plaatsen neergepoot werden.”

De kazerne West is met haar 4.632 vierkante meter de grootste en biedt plaats aan 25 voertuigen. In de watercollectoren zit 170.000 liter herbruikbaar regenwater. De kazerne Oost is 1.413 vierkante meter groot en telt vijf plaatsen voor voertuigen. “De twee energiezuinige kazernes behoren tot de beste in Europa”, zegt ceo van Brussels Airport Arnaud Feist.

900 interventies per jaar

Bij het ontwerp van de kazernes is rekening gehouden met het verloop van de interventies van de luchthavenbrandweer, die jaarlijks zo'n 900 keer moet uitrukken. “Bij een incident op het tarmac moeten de brandweermannen binnen de drie minuten ter plaatse zijn, terwijl ze voor een probleem in de terminal of een ander gebouw vijf minuten krijgen”, zegt Lode Ketele, leidinggevende voor de brandweer. “De gebouwen zijn zo gemaakt dat de brandweermannen binnen de dertig seconden na de oproep al kunnen uitrijden. Zo tellen beide kazernes een centrale garage met genoeg ruimte voor alle voertuigen die paraat moeten staan voor een interventie. Tot slot zijn de kazernes bijzonder duurzaam dankzij de zonnepanelen, warmtepompen, zonneboilers en led-lampen.”