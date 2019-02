Directie Atos na staking: “Welzijn werknemers van primordiaal belang” Robby Dierickx

22 februari 2019

10u48 0 Zaventem Na de staking die donderdagochtend uitbrak voor de deuren van het hoofdkantoor van de Atos-groep in Zaventem heeft de directie gezegd dat het welzijn van de betrokken werknemers en hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden van primordiaal belang zijn.

Het waren enkele tientallen werknemers van de Unify-afdeling in Beersel die donderdagochtend naar de Da Vincilaan in Zaventem trokken om actie te voeren tegen de ‘verhuis’ van het personeel naar de nieuwe, pas opgerichte onderneming NSC Global Belgium bvba. De werknemers vrezen dat er ontslagen zullen vallen en dat er aan de loon- en arbeidsvoorwaarden geprutst zal worden.

De directie van Atos probeert het personeel nu echter gerust te stellen. “49 werknemers verhuizen als gevolg van de organisatorische wijziging van Atos naar NSC Global”, klinkt het in een mededeling. “Dat bedrijf met duizenden werknemers in 26 landen zal hen verwelkomen, in overeenstemming met de Belgische wet, en zal hen een breder scala aan opleidingsfaciliteiten en klantenopportuniteiten voorstellen. Wij werken momenteel samen met alle betrokkenen, waaronder de vakbonden, om de onderhandelingen verder te zetten op dezelfde constructieve en positieve manier als tot nu toe het geval was. Het welzijn van de betrokken medewerkers en hun loopbaanontwikkelingsmogelijkheden zijn van primordiaal belang voor Atos.”

De vakbonden eisen snel duidelijkheid over de transfer, die volgende week vrijdag al plaatsvindt. Komt die er niet, dan volgen er mogelijk nieuwe acties.