Digitaal inschrijven eindelijk rond, maar scholen met kampeerprobleem doen niet mee Schoolbesturen vrij onderwijsnet bereiken geen unaniem akkoord over voorwaarden Robby Dierickx

07 februari 2019

17u44 0 Zaventem De gemeente Zaventem lanceert dit jaar een digitaal aanmeldingssysteem voor basisscholen, toch zal er in maart hoogstwaarschijnlijk nog gekampeerd worden voor de poorten. De drie scholen van het vrij onderwijsnet die de voorbije jaren met kamperende ouders te maken kregen, stappen immers niét in het systeem. “Een gemiste kans”, zegt onderwijsschepen Dirk Philips.

Het is elk jaar een ware strijd om een plekje in een van de Zaventemse scholen te bemachtigen. Daarom heeft het schepencollege beslist om de inschrijvingen vanaf dit jaar met een digitaal aanmeldingssysteem te regelen. Maar alleen de gemeentescholen van Zaventem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe en GO!-school De Vleugel in Zaventem stappen in dat systeem. Opvallend: de drie vrije scholen Zavo in Zaventem, VBS Sterrebeek en Sint-Lambertusschool in Nossegem kiezen nog voor de oude manier van inschrijven. En laat dat nu net de drie scholen zijn die de voorbije jaren steevast kamperende ouders voor de poort hadden.

“Het is dan ook een gemiste kans dat die scholen niet mee in het digitaal aanmeldingssysteem stappen”, zegt onderwijsschepen Dirk Philips (Open Vld). “Aanvankelijk waren alle scholen uit onze gemeente verplicht om de inschrijvingen op die manier te regelen, maar door een klacht van de Franse gemeenschapscommissie zit het Vlaams decreet in de koelkast. Omdat we binnen de gemeente ondertussen al volop met de voorbereidingen van zo’n digitaal aanmeldingssysteem bezig waren, hebben we beslist om het zelf te regelen. Alles leek in kannen en kruiken, maar net voor de finish haakten de drie vrije schoolbesturen af. Jammer, want ze struikelden over enkele futiliteiten.”

We zijn bereid om de komende maanden opnieuw met de gemeente rond de tafel te zitten om de inschrijvingen volgend jaar wél digitaal te laten gebeuren. Jorn Dupont, directeur Sint-Lambertusschool

“Net voor de kerstvakantie waren we de laatste punten en komma’s in het akkoord aan het gieten, maar over bepaalde punten kwamen we niet overeen”, beaamt ook Jorn Dupont, directeur van de Sint-Lambertusschool. “Maar uitstel is geen afstel. We zijn bereid om de komende maanden opnieuw met de gemeente rond de tafel te zitten om de inschrijvingen volgend jaar wel digitaal te laten gebeuren.”

Dat ouders hun kinderen in het Zavo, de Vrije Basisschool Sterrebeek en de Sint-Lambertusschool op 11 maart via de traditionele manier moeten inschrijven, zal mogelijk opnieuw tot kamperen leiden. Vorig jaar stonden ouders drie dagen met hun tent in de sneeuw om hun kind in de Nossegemse school in te schrijven. “Maar ik wil nu al benadrukken dat dat dit schooljaar niet nodig is”, aldus nog Jorn Dupont. “In onze school zijn nog dertien vrije plaatsen voor kinderen geboren in 2017. Dat zijn er meer dan de voorbije jaren.”

Ticket bijhouden

Ouders die hun kinderen naar de scholen sturen die wél met een digitaal aanmeldingssysteem werken, kunnen zich tussen 1 en 29 maart aanmelden. Ze kunnen meerdere scholen aanduiden en krijgen na de aanmelding een ticket voor een school. Voor de toewijzing kijkt men eerst naar de schoolkeuze en nadien naar de afstand tussen de woning en de school. Tussen 6 en 24 mei kunnen de kinderen tot slot ingeschreven worden in de toegewezen school. Belangrijk is wel dat ouders hun ticket meenemen. Doen ze dat niet, dan zullen ze tot de vrije inschrijvingen op 28 mei moeten wachten.

Wie geen computer heeft, kan in het Huis van het Kind terecht voor de digitale aanmelding.