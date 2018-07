Dieven stelen voeding en drank uit foodtruck 14 juli 2018

Dieven hebben in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken in een foodtruck van Streetfoodcutrone in de Weiveldlaan in Nossegem. Ze gingen met een hele hoop horecamateriaal, drank en voedingswaren aan de haal. De inbrekers braken een van de deuren open om de foodtruck binnen te dringen. Momenteel ontbreekt elk spoor naar de daders. De uitbater kon de deur tijdelijk herstellen, maar overweegt een stevigere deur te plaatsen om inbrekers op afstand te houden. (RDK)