Dieven stelen goed 3.000 euro uit kluis zwembad

Dieven hebben in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken in het gemeentelijk zwembad van Zaventem.





"Ze konden binnendringen via de kelderdeur", zegt sportschepen Erik Rennen. "Vervolgens hebben ze de kluis opengebroken en de inhoud gestolen. Het gaat om 3.273,60 euro cash." Politie en parket onderzoeken de zaak. "We hebben voorlopig nog geen spoor naar de daders gevonden", klinkt het. "Het zwembad heeft ook geen camerabeveiliging." De gemeente is nu wel van plan om daar verandering in te brengen.





