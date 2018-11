Dieven bestelen dame na list RDK

In de Kouterweg in Zaventem is een vrouw donderdagmiddag het slachtoffer geworden van gauwdieven. Ze werd aangesproken door een vrouw, die vergezeld was van twee mannen. Via een list konden ze de halsketting van het slachtoffer stelen. Daarop sprongen de daders in een Audi en raasden weg. De lokale politie werd opgetrommeld en het buurtinformatienetwerk werd ingeschakeld, maar de daders zijn nog steeds spoorloos. De vrouw geraakte niet gewond bij de diefstal.