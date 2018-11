Dierenbeul gooit rattenvergif in tuin: labrador Jefke (7) haalt het niet Robby Dierickx en Stefan Van De Weyer

07 november 2018

17u33 0 Zaventem Jefke, de zeven jaar oude labrador van Gwendy Bosmans uit Nossegem, is woensdagavond overleden na het eten van rattenvergif. Een ongeval was het niet: de dader gooide het spul moedwillig op het terras van het gezin. “Als honden zelfs in hun eigen tuin niet meer veilig zijn...”

Het was de oudste zoon van Gwendy die dinsdagavond opmerkte dat labrador Jefke zich anders dan normaal gedroeg. “Hij stopte niet met hoesten”, vertelt Gwendy. “Jefke had duidelijk last van slijmen en dat bleek woensdagochtend nog altijd niet beter te zijn. Daarom ben ik toen met hem nar de dierenarts gegaan. Maar ook die kon niet meteen achterhalen wat er aan de hand was.”

Maar tijdens het onderzoek kwam er dan toch afschuwelijk nieuws. “De dierenarts stelde vast dat Jefke bloed in de longen had, en dat er een enorme druk op zijn luchtpijp zat”, vervolgt Gwendy. “Dat was naar verluidt een gevolg van de inname van rattenvergif... Ik ben vervolgens naar huis gegaan en heb het vergif daar inderdaad op het terras aangetroffen.”

Ik kan toch moeilijk elke ochtend mijn tuin afspeuren, op zoek naar rattenvergif? En wat als één van mijn kinderen dat spul binnenkrijgt?

Labrador Jefke verkeerde intussen in kritieke toestand en haalde het helaas niet. Hij overleed woensdag omstreeks 17 uur. Een overlijden dat helemaal niet gehoeven had. Gwendy kan dan ook maar niet vatten dat iemand haar hond echt vergiftigd heeft. “De dader heeft dat gif vermoedelijk over de omheining — die onze tuin van een aanpalend veld scheidt — gegooid. Ongelooflijk dat iemand hiertoe in staat is. Hoe kan ik mijn andere hond nu nog veilig in onze eigen tuin laten lopen? Ik kan toch moeilijk elke ochtend alles afstappen om na te gaan of de kust wel degelijk veilig is? En wat als één van mijn kinderen dat gif zou binnenkrijgen?”

Gwendy is alvast niet van plan om het hier bij te laten, en zal eerstdaags een klacht indienen bij de politie. “Ik hoop dat mensen die hetzelfde meemaakten, ook een klacht indienen”, zegt ze. “Zo wordt de kans groter dat de dader tegen de lamp loopt. Tegelijk hoop ik ook dat dergelijke drama’s op die manier in de toekomst vermeden kunnen worden. Voor Jefke komt het te laat, maar andere honden kunnen mogelijk wel van zo’n vreselijke dood gered worden.”