Dief weigert voor rechter te verschijnen

Een Zuid-Amerikaanse twintiger heeft verzet aangetekend tegen zijn veroordeling tot een celstraf van 18 maanden. Die liep hij op omdat hij op camerabeelden herkend werd als de dader van een diefstal op de luchthaven van Zaventem. "De camerabeelden zijn te vaag om mijn cliënt erop te herkennen", aldus zijn advocate die hem vertegenwoordigde. Zelf weigerde de man immers om overgebracht te worden naar de rechtbank. "Vreemd toch. Als ik onschuldig was, zou ik er net alles aan doen om mijn verhaal voor de rechter te doen", aldus de procureur. "Maar misschien zou het best genant kunnen worden als hier zou blijken dat hij als twee druppels water lijkt op de man op de beelden. Of niet?" Daarom werd een bevestiging van de 18 maanden gevraagd. Uitspraak eind deze maand. (WHW)