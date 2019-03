Dief bezorgt filmmaakster nachtmerrie: researchwerk voor debuutfilm gestolen Vier maanden lang verzamelde Rachida El Garani informatie, maar nu is ze alles kwijt Robby Dierickx

15 maart 2019

15u22 0 Zaventem Vier maanden heeft ze gezweet en gezwoegd om het researchwerk voor haar debuutfilm rond te krijgen, maar in enkele seconden tijd is Rachida El Garani (43) uit Zaventem alles kwijtgespeeld. Een dief stal namelijk haar laptop en harde schijf met haar levenswerk op. “Een ware nachtmerrie”, klinkt ze emotioneel. Choreograaf Ish lanceert nu een oproep in de hoop de dader tot inkeer te laten komen.

De Zaventemse Rachida El Garani werkt al enkele jaren voor de lokale televisiezender RingTv en was voordien actief bij VRT, waar ze onder meer reportages voor Koppen en Pano maakte. Acht jaar geleden startte ze een opleiding aan de filmschool Ritcs in Brussel. Vier jaar later studeerde Rachida er met onderscheiding af. Haar afstudeerfilm werd zelfs internationaal gelauwerd. In 2015 won ze ook de VAF-wildcard, waarmee ze nu haar debuutfilm aan het maken is. Ze koos voor een documentair en fictief filmproject over haar vader, een ex-mijnwerker die momenteel aan de ziekte van Alzheimer lijdt. Vier maanden lang verzamelde ze informatie over de ziekte, het leven van haar vader, maar ook gesprekken van zijn vrienden en allerhande andere relevante zaken voor haar debuutfilm ‘In my fathers house’. Op donderdag 7 maart legde ze de laatste hand aan haar researchwerk door in de bibliotheek van Genk op zoek te gaan naar informatie over de gevaren van het leven in de mijnen. Maar op de terugweg naar huis liep het mis…

Trein doorzocht

“Ik zat om 22.40 uur op de trein tussen Brussel en Leuven en had mijn rugzak met mijn laptop en harde schijf – die ik uitzonderlijk mee had – naast mij gelegd”, vertelt Rachida. “Tijdens de treinrit kreeg ik heel wat telefoontjes, waardoor ik mijn rugzak niet in de gaten had. Toen ik in Leuven wilde afstappen, merkte ik dat alles verdwenen was. Samen met de conducteur heb ik de hele trein nog doorzocht, maar vergeefs. Alles was weg. Niet alleen mijn laptop en harde schijf, maar ook mijn levenswerk. Mijn wereld stortte helemaal in. Ook mijn vader is bijzonder triest omwille van de tijd en energie die ik er al in stak.”

En ook nu – ruim een week na de diefstal – zit de 43-jarige Zaventemse nog volledig in de put. “Ik doe niets anders dan wenen”, klinkt het. “Net op het moment dat ik aan mijn scenario wilde beginnen, ben ik al mijn werk kwijt. En dat na vier maanden zweten en zwoegen. Hoe het nu verder moet? Mijn scenario moet op 30 juni klaar zijn zodat de film in 2020 uitgebracht kan worden, maar momenteel heb ik de fut niet om eraan te beginnen, want ik zal eerst opnieuw op zoek moeten naar een pak informatie.”

In de hoop de laptop en de harde schijf alsnog terug te krijgen, plaatste Rachida begin deze week een oproep op Facebook. Donderdag kreeg ze plots de steun van de Vilvoordse choreograaf Ish Ait Hamou. Hij richtte zich persoonlijk tot de dief. “Breng de laptop en harde schijf alsjeblieft terug”, aldus Ish. “Als het je om het geld te doen is, dan betaal ik je de prijs van de laptop met plezier terug. Ik heb een tijdje geleden ook drie hoofdstukken van mijn boek verloren, dus ik kan me inbeelden hoe het moet voelen om alles te verliezen. Breng alles dus terug, alsjeblieft.”

“Ik was heel ontroerd toen ik de video van Ish zag”, geeft Rachida toe. “Dit had ik totaal niet verwacht. Ik hoop dat het helpt, want ik weet niet hoe ik dit verlies moet verwerken. Indien de dief zich toch schuldig voelt, mag hij alles bezorgen bij RingTv (Luchthavenlaan 22 in Vilvoorde).”