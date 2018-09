Derde campus Zavo al in gebruik, maar nog niet helemaal klaar 05 september 2018

02u28 0 Zaventem 330 leerlingen van de tweede en de derde graad ASO van het Zavo in Zaventem hebben maandag de nieuwe campus van de secundaire school in gebruik genomen.

De voormalige drukkerij Van Wilderode op de hoek van de Sterrebeekstraat en de Bisschop Van Gamerenlaan ging tegen de vlakte voor de nieuwbouw.





"Voortaan krijgen 330 leerlingen er les", zegt Kurt Gommers, algemeen directeur van het Zavo. "Omdat we een bestaand gebouw moesten omvormen tot een school, verschilt de campus wel van onze andere twee vestigingen. Zo ligt de speelplaats rondom het gebouw.





Vrij gevoel

Centraal bevinden zich de sporthal en de refter. De persoonlijke leerlingenkastjes bevinden zich in de gangen. Dit alles geeft de leerlingen het gevoel dat ze vrijer zijn. Zo willen we hen voorbereiden op het hoger onderwijs. Om die reden is er ook een kleine aula met vijftig plaatsen."





De leerlingen hebben er maandag dan wel al hun intrek in genomen, toch moet het gebouw nog afgewerkt worden. Onder meer de buitenaanleg is nog niet afgerond.





Ondertussen hoopt de school, die 1.750 leerlingen telt, dat er in de nabije toekomst nog uitgebreid kan worden. "We hopen van de Vlaamse overheid versneld subsidies te krijgen, want het aantal leerlingen zal de komende acht jaar met achttien procent stijgen", aldus nog Gommers. "Om dat op te vangen, moeten we extra capaciteit creëren." (RDK)