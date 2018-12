Definitief: 22 flats vervangen dorpskanker Alumetal Na tien jaar leegstand en hoop vandalisme verdwijnt fabrieksgebouw Robby Dierickx

21 december 2018

15u32 0 Zaventem De plannen waren er al even, maar nu is het definitief: het verloederde fabrieksgebouw van Alumetal langs de Henneaulaan in Zaventem verdwijnt. Het schepencollege heeft deze week de vergunning voor de afbraak en de bouw van 22 appartementen afgeleverd. De ‘dorpskanker’ staat al tien jaar leeg en was de voorbije jaren het speelterrein van brandstichters en vandalen.

Begin 2009 ging Alumetal, een firma waar onder meer metaal bekleed werd, failliet. Sindsdien staat het gebouw tussen de Hector Henneaulaan en de Nossegemstraat in het centrum van Zaventem leeg en te verkommeren. Bovendien was het de voorbije jaren ook het speelterrein van vandalen. Zo moest de brandweer meermaals uitrukken omdat er brand gesticht werd. Terwijl de omgeving met onder meer de bouw van serviceflats en de vernieuwing van het OCMW-rustoord Trappeniers flink verfraaid werd, zorgde het leegstaande fabriekspand voor een desolaat zicht. “Noem het gerust een dorpskanker”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Dewandeleer (CD&V). “Iets waar we als gemeente niet fier op kunnen zijn en daarom was het belangrijk dat het gebouw verdwijnt.”

Enkele maanden geleden keurde de gemeenteraad al het ruimtelijk uitvoeringsplan met een hele reeks randvoorwaarden goed en nu heeft het schepencollege de vergunning voor de afbraak van het fabrieksgebouw en de bouw van 22 appartementen goedgekeurd. “Er komen twee bouwblokken met daartussen een groenzone die als gemeenschappelijke tuin zal dienen”, gaat Dewandeleer verder. “Daarnaast worden 43 parkeerplaatsen – waarvan 37 ondergronds – voorzien zodat we een ratio van twee parkeerplaatsen per appartement verkrijgen. De zeven bovengrondse parkeerplaatsen aan de kant van de Nossegemstraat moeten aan de gemeente overgedragen worden, waardoor ze openbaar domein worden en dus ook andere buurtbewoners er gebruik van mogen maken. Ook komen er 44 fietsenstallingen. Tot slot zetten we sterk in op waterbuffering. Zo zal er een infiltratiebekken van 26 vierkante meter met een capaciteit van 15.430 liter aangelegd worden, evenals drie regenwaterputten met een totale capaciteit van 30.000 liter. De inritten en toegangen tot de gebouwen moeten aangelegd worden in waterdoorlatend materiaal.”

De gemeente legt ook een financiële last op van 91.000 euro waarmee ze later nog de wegenis aan de Nossegemstraat kan verbeteren. “Omdat we absoluut voor een vernieuwing van de site wilden gaan, werd voor de hele zone een apart ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld”, aldus nog de schepen. “Het enorme verschil tussen het oude verloederde fabriekspand en het nieuwe gebouw toont de kracht aan van een sterk beleid rond ruimtelijke ordening.”

Nu de vergunning afgeleverd is, kunnen de werken starten. Wanneer de eerste steen gelegd wordt, is evenwel nog niet duidelijk.