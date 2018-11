Dealer loopt twee maal tegen de lamp WHW

29 november 2018

18u06 0 Zaventem Twee twintigers riskeren een zware werkstraf voor het verhandelen van cannabis.

C.C.geraakte eind 2016 haar werk kwijt. In plaats van nieuw werk te zoeken vatte ze het plan op om zelf drugs te gaan verkopen. Ze vroeg verschillende vrienden of ze misschien gebruikers kenden. Z.A. ging in op haar vraag en bracht haar in contact met enkele mensen die hij van op school kende. Op 13 januari 2017 liepen beiden bij een controle in Zaventem tegen de lamp. In de wagen werden 8 zakjes, gevuld met in totaal 28,24 gram cannabis, aangetroffen. Bovendien vonden de agenten ook een precisieweegschaal en enkele grinders. Twee dagen later werd bij een nieuwe controle 3 gram cannabis gevonden bij C. “Dit kan niet en moet stoppen”, aldus het parket, dat wel genoeg neemt met slechts een werkstraf. Uitspraak over een maand.